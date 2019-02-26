Главная пермская ель готовится к празднованию Масленицы

14:03 | 27.02.2019

Площадь перед Театром-Театром начали готовить к празднованию Масленицы. В этом году Масленица приходится на неделю с 4 по 10 марта.



Главный ледовый городок «Ветер с Востока» на площади перед Театром-Театром закончил работу 24 февраля. Сейчас на эспланаде демонтируют ледовые объекты. При этом новогодняя ель останется на месте и поменяет оформление на весеннее – цветы и бабочки займут место гирлянд и игрушек. Это символ того, что зима сменяется весной.



Такое украшение главной городской ели будет экспериментом для жителей и гостей Перми, отмечают в департаменте культуры и молодежной политики администрации города: «Возможно, эта инициатива станет доброй традицией».



Все подготовительные работы должны завершиться к 10 марта. В этот день на площади пройдут масленичные гуляния.