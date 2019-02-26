Пермяков приглашают на выставку, посвященную Всемирному дню кошек

13:19 | 27.02.2019

В честь Всемирного дня кошек библиотека им. Горького покажет выставку «Братья наши НЕменьшие» Открытие выставки – 2 марта в 14:00.



Пермский художник Сергей Подрез представит анималистические работы, свои и его учеников из творческого объединения «Притяжение». Зрители увидят живопись, графику, фотографию. Название выставки призвано подчеркнуть значимость наших четвероногих друзей.



Выставка разместится в арт-фойе (левое крыло, 4 этаж), 0+.



Также 2 марта с 10.00 до 16.00 в «Горьковке» пройдут региональные этапы интеллектуальных студенческих игр ПФО. Отборочные туры IV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов состоятся по двум дисциплинам: управленческим боям и программированию. Управленческие бои пройдут в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), а программисты займут интернет-зал (правое крыло, 2 этаж).