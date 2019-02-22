В Перми арестовали кафе

15:23 | 25.02.2019

В рамках взыскания долга в пользу ресурсоснабжающей организации судебные приставы Перми наложили арест на помещение кафе, сообщает УФССП по Пермскому краю.



В межрайонном отделе судебных приставов на исполнении находится сводное производство о взыскании с ООО «Азалай» долга в размере около 650 тысяч рублей в пользу ООО «Пермская сетевая компания».



Приставы установили, что организация-должник предоставляет услуги общественного питания в кафе по ул. Плеханова, 53. Так как организация долгое время не погашает долг, судебный пристав и представитель взыскателя отправились в заведение и узнали, что кафе не работает. Для принудительного взыскания долга сотрудник ФССП наложил арест на принадлежащее должнику помещение кафе площадью 151 кв. метр, предварительно оценив его в полтора миллиона рублей. Сейчас готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку специалиста.