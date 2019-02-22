Следственный комитет примет сообщения о давлении на бизнес

15:01 | 25.02.2019

В соответствии с поручением председателя СК РФ в ведомстве заработала телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Сообщения принимаются по телефону 8 (495) 986-78-18 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45, время московское. Все принятые сообщения поступят в профильное подразделение центрального аппарата Следственного комитета России для оперативного рассмотрения и реагирования. В краевом СУ СКР открыта аналогичная телефонная линия, часы работы те же, но по местному времени. Телефон 8-952-663-98-15.