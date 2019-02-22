ИГЖН проверяет крыши многоквартирных домов Прикамья

12:55 | 25.02.2019

В Инспекцию государственного жилищного надзора с начала года поступило 36 жалоб от жителей Перми на некачественную уборку придомовой территории от снега, на снежные навесы и наледь на крышах многоквартирных домов. По всем поступившим жалобам специалисты ИГЖН проверяют, как управляющие организации устраняют нарушения.



По результатам проверок ИГЖН по обращениям жителей выявлено 13 нарушений, управляющим организациям выдано 4 предписания об устранении нарушений в кратчайшие сроки. Исполнение предписаний находится на контроле инспекции.



Больше всего нарушений выявлено в Ленинском и Свердловском районах краевой столицы.



На наледь на крышах своих домов и на плохую уборку придомовой территории от снега пожаловались в ИГЖН жители домов по ул. Пушкина, 35, 37, 113, 115, ул. Газеты «Звезда», 9, ул. Сибирской, 1, ул. Советской, 22. Предписания об устранении нарушений в кратчайшие сроки выданы ООО «УК» «ПермьДомСтрой», ООО «УК «Центр».



За два месяца текущего года ИГЖН провела 50 осмотров многоквартирных домов на предмет очистки кровель от сосулек и свесов.



В связи с неблагоприятными погодными условиями инспекция направила письмо главам муниципальных районов и городских округов с рекомендацией организовать в жилищном фонде профилактические мероприятия, призванные предупредить сход снежных масс, наледи и сосулек с кровель домов.



Начальник ИГЖН Александр Евсюков напоминает прикамцам, что в случае образования наледи и сосулек на кровлях многоквартирных домов жителям нужно обращаться в свою управляющую организацию. Управляющие организации обязаны фиксировать заявки от жильцов. Если управляющие организации оставляют обращения без внимания и не принимают мер, то необходимо обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для принятия мер.



Обращение можно подать в электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края» (потребуется обязательная авторизация заявителя в ЕСИА), через ГИС ЖКХ либо в письменной форме по почте или лично в ИГЖН: Пермь, ул. Тимирязева, 30, телефон: 216-49-02.