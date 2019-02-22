Сборная России одержала в Перми важнейшую победу

22:59 | 24.02.2019

24 февраля в УДС «Молот» прошел решающий квалификационный матч Кубка мира-2019. В Перми встретились мужские сборные России и Финляндии.



Встреча была напряженной, сборная России обыграла финнов со счетом 91:76 и завоевала путевку. На протяжении трех четвертей команда Финляндии сохраняла преимущество. В четвертой четверти российские баскетболисты совершили потрясающий рывок и переломили ход игры – счет четверти 33:11. Самым результативным игроком сборной России стал Дмитрий Кулагин – он набрал 22 очка.



Немалую роль сыграли и семь тысяч болельщиков, поддерживавших сборную страны горячо, как умеют в Перми. Созданную ими атмосферу высоко оценили главный тренер сборной Сергей Базаревич и президент РФБ Андрей Кириленко. «Когда болельщик начинает топать ногами – это самый высокий уровень», – отметил Андрей Кириленко.