В Перми состоится традиционный хоккейный турнир

14:55 | 22.02.2019

В воскресенье, 24 февраля, в Мотовилихе пройдет шестой хоккейный турнир памяти ветерана хоккейного клуба мастеров «Молот», самого результативного игрока в истории клуба, мастера спорта СССР Валентина Сапичева, на счету которого 239 забитых шайб.



Турнир стартует в 12:00 на хоккейных площадках клуба «Факел» по ул. Лебедева, 43. Соревноваться будут дети и подростки по круговой системе, по правилам игры в хоккей с шайбой, утвержденным федерацией хоккея РФ.