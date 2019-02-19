В Перми дисквалифицирован гендиректор управляющей компании

13:02 | 22.02.2019

Генеральный директор ООО «Лидерство» Сергей Титов дисквалифицирован за неисполнение предписания краевой Инспекции государственного жилищного надзора.



Как рассказали в ИГЖН Пермского края, 18 февраля мировой судья Мотовилихинского судебного района признал генерального директора ООО «Лидерство» Сергея Титова виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год.



Поводом послужило неустранение в установленный срок по предписанию ИГЖН нарушений лицензионных требований, касающихся содержания общего имущества. Так, в квартире № 14 по ул. Лядовской, 111 – пятна на стене, отслоение штукатурного и окрасочного слоев, в техническом подполье под санузлом квартиры – увлажнение грунта. В первом подъезде дома по Гарцовской, 66 на лестничной клетке и в тамбуре разрушен окрасочный, штукатурный и побелочный слои, частично до кирпичных стен; на потолке третьего этажа лестничной клетки отслоились штукатурка и побелка; ступени лестничного марша между тамбуром и первым этажом истерлись, оголилась металлическая арматура на ступенях; на всех балконных плитах обоих фасадов разрушен бетонный слой, оголилась металлическая арматура.



Назначая наказание, мировой судья учел, что выявленные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, а виновный ранее привлекался к административной ответственности.



Судебный акт еще не вступил в законную силу.