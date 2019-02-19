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17:01 | 21.02.2019
«Срочные» поправки в бюджет Прикамья приняты в двух чтениях
Согласно пояснительной записке, доходы края в 2019 году увеличиваются на 352,9 млн рублей, расходы – на 1,4 млрд рублей. При этом предусмотрено увеличение дефицита бюджета на 2019 год в сумме 1,06 млрд рублей. Источники финансирования дефицита - остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.
Расходы предполагают увеличение средств на ряд государственных программ.
Как отмечает председатель Законодательного собрания Валерий Сухих: «Принимаемый законопроект, прежде всего, усиливает бюджет развития. Большинство средств пойдет на инвестирование общественной инфраструктуры и автодорожного строительства. Так, дополнительно выделяется 900 млн рублей по программе газификации. Таким образом, за три года мы сможем построить дополнительно около 1 тыс. км. распределительных газопроводов, обеспечить газом 39 населенных пунктов и свыше 14 тыс. домовладений. Задача региональных и муниципальных властей сегодня – выстроить систему газоснабжения максимально эффективно с точки зрения экономики, и чтобы подключение к газопроводу было доступно максимальному количеству жителей».
На реализацию государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» предусмотрено увеличение средств в общем объеме 1,2 млрд рублей, в том числе: на 2019 год – 656,5 млн рублей, на 2020 год – 308,4 млн рублей, на 2021 год – 317,84 млн рублей. Средства включают в себя расходы на обеспечение доли софинансирования (5%) на модернизацию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» (объем федеральных средств 566,8 млн руб.).
Дорожный фонд в 2019 году вырастет на 645,6 млн рублей, которые включают дополнительные средства на обход г. Чусового (261,4 млн руб.), а также ремонт и строительство (реконструкцию) дорог регионального, муниципального значения и дорог общего пользования местного значения.
Средства на реализацию государственной программы «Качественное здравоохранение» предлагается в 2019-2021 годах увеличить на 93 млн рублей ежегодно. Часть средств также направляется на увеличение расходов по программам: «Социальная поддержка жителей Пермского края» (2,6 млн руб.) и «Спортивное Прикамье» (19,9 млн руб.).
Кроме этого законопроекта, на сегодняшнем заседании депутаты приняли в первом чтении еще один пакет поправок в бюджет. Законопроект предполагает увеличение доходов в 2019 году на 964 млн руб., расходов на 3 млрд руб., а дефицита - на 2 млрд руб. Часть дефицита, согласно второму законопроекту, обеспечивается также за счет остатков, а 970 млн руб. – с помощью кредита.
© «Вечерние Ведомости»
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