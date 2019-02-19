Пермь: новости дня
10:41 | 21.02.2019
Пермские кадеты заняли первое место на XVII Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!»
Победителей и участников слета на церемонии закрытия от имени полномочного представителя поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. «Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» – это уникальное событие, которое ежегодно объединяет ребят из десятков регионов России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нами, – подготовка и воспитание молодого, физически здорового поколения. Нам нужны сильные, смелые, обладающие отличными знаниями юные патриоты, готовые защищать свою Родину.
Слет «Равнение на Победу!» создает особую атмосферу кадетского братства и взаимовыручки, это своеобразный генератор новых педагогических практик и методик патриотического воспитания. Особенно важно, что в этом уникальном мероприятии приняли участие наши зарубежные друзья.
Позади сложные и трудные испытания. Вы все показали свои знания, умения и способности, проявили волю к победе и товарищескую взаимовыручку – лучшие качества, которые важно сохранить на всю жизнь. Желаю вам и впредь хранить и приумножать традиции кадетского братства – традиции достоинства, чести и патриотического служения Родине! Свято следуйте священному завету: «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» – говорится в приветствии полномочного представителя президента России в ПФО.
Видеообращение участникам Международного слета направил директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
Слет, стартовавший 13 февраля, собрал 42 команды. В Пермь приехали воспитанники кадетских корпусов, школ и военно-патриотических клубов со всей России - от Якутии до Крыма, а также зарубежные команды из Монголии, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Донецкой и Луганской Народных Республик. Непременные участники слета – команды шести кадетских корпусов ПФО, чью деятельность курирует полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В этом году от Приволжского федерального округа в соревнованиях участвовали 18 команд. Пермский край, помимо кадетов из Усть-Качки, представили три делегации – учащиеся кадетской школы им. Героя Советского Союза Е.И. Францева, г. Чернушка, команда «Центра помощи детям», г. Пермь и воспитанники Ново-Ильинского кадетского корпуса им. атамана Ермака.
«Равнение на Победу!» – визитная карточка военно-патриотического движения Приволжского федерального округа и окружного военно-патриотического проекта «КаДетство». По формату, количеству участников и содержанию обучающих программ по военным и специальным дисциплинам данному мероприятию нет аналогов в стране.
Юные патриоты жили и соревновались на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса. Ребята на себе испытали настоящие армейские будни – спали в брезентовых солдатских палатках, в полевых условиях выполняли задания по военной подготовке, пожарному делу, общевойсковой тактике и криминалистике, получали навыки выживания в чрезвычайных ситуациях. Одним из решающих испытаний стала военно-прикладная эстафета.
В этом году соперничество было настолько серьезным, что жюри решило присудить I место сразу трем командам: Донецкому лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового (ДНР), Пермскому кадетскому корпусу ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина и Казанскому Республиканскому центру молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост».
II место разделили воспитанники военно-патриотического клуба «Кордон Тарханкут» (пос. Черноморское, Крым) и кадеты Минского областного кадетского училища (г. Слуцк, Беларусь).
III место заняли юные патриоты Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна (г. Дилижан, Армения) и команда военно-патриотического клуба «Мужество» (г. Верхняя Тура, Свердловская область).
Еще одна номинация слета – выбор лучшей иностранной делегации. Заместитель полпреда Олег Машковцев наградил специальным призом и кубком полномочного представителя президента РФ в ПФО команду Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Д. Асанова.
Ребят с личными и командными достижениями поздравили представители Росгвардии, правительства Пермского края, депутаты Законодательного собрания, бойцы пермских отрядов СОБР и ОМОН.
XVII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» посвящен 75-летию снятия блокады Ленинграда. Для многих участников слет стал не просто соревнованием духа и силы – это дань памяти и уважения Героям Великой Отечественной войны.
Пермский кадетский корпус ПФО имени Ф. Кузьмина наряду с Башкирским, Татарстанским, Удмуртским, Чувашским и Нижегородским корпусами успешно развивается в рамках окружного проекта «КаДетство». Сегодня Пермский край – единственный регион в России, где создана уникальная структура поэтапной подготовки молодежи для подразделений Росгвардии и органов правопорядка: обучение в профильном кадетском корпусе с дальнейшим поступлением в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.
Накануне, 19 февраля, в Перми состоялась встреча, на которой заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор региона Максим Решетников и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Юрий Бабкин обсудили вопросы поддержки и передачи Пермского кадетского корпуса в ведение Росгвардии.
© «Вечерние Ведомости»
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