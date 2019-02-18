Прямой автобусный маршрут Пермь – Екатеринбург заработает с 22 февраля

18:48 | 20.02.2019

Вечером 22 февраля первый автобус отправится из Перми в Екатеринбург.



ПГУП «Автовокзал» заключило договор с ИП Обухова Е.В. на осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршруту «Пермь – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Пермь».



22 февраля маршрут № 1643 отправится из Перми с автовокзала в 18:05. А с 23 февраля он будет ежедневно отправляться с Пермского автовокзала в 10:00 и в 18:05 и прибывать в Екатеринбург на автовокзал «Северный». Время в пути составит 5 часов 45 минут. Работать на маршруте будут автобусы «Мерседес» вместимостью 18, 19 и 20 посадочных мест. Поездка из начального в конечный пункт для взрослого будет стоить 850 руб., для ребенка – 425 руб., багаж обойдется в 170 рублей.



Из Екатеринбурга автобус будет следовать по маршруту: ул. Вокзальная, пер. Невьянский, ул. Стрелочников, ул. Челюскинцев, ул. Московская, пр. Ленина, ул. Татищева, ул. Токарей, ул. Репина, ул. Металлургов; Р-242; д. Шахарово (Р-242); Р-242; п. Шадейка (Р-242); Р-242; г. Пермь (57К-0069, 57К-0064, шоссе Космонавтов, ул. Революции). Из Перми в Екатеринбург – тем же путем в обратном направлении.