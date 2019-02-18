Индекс промпроизводства Пермского края выше среднероссийского в три раза

18:09 | 20.02.2019

По итогам января 2019 года индекс промышленного производства Пермского края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,2%. Для сравнения, среднероссийский показатель составил 1,1%. Таким образом, индекс промпроизводства Прикамья выше среднероссийского почти в 3 раза. По информации Пермьстата, в январе 2019 года по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 132,8 млрд рублей.



Как отмечают специалисты министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, промышленное производство в регионе стабильно растет: «Постепенный рост промышленного производства способствует укреплению экономики региона в целом. С каждым годом добыча полезных ископаемых и сфера обрабатывающего производства продолжают увеличивать объемы производства».



Относительно января 2018 года добыча полезных ископаемых выросла на 2%, обрабатывающие производства нарастили 5,8%.