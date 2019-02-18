В двух районах Перми обсудят проект новой маршрутной сети

12:53 | 20.02.2019

21 февраля обсуждения пройдут для жителей отдельных микрорайонов Мотовилихи и Орджоникидзевского района.



21 февраля в 18:00 в гимназию №7 (ул. Целинная, 29б) приглашают жителей следующих микрорайонов: Верхняя Курья, Висим, Вышка-1, Вышка-2, Гарцы, Запруд, Центральная Усадьба, Чапаева, Кислотные дачи и Камский.



Встречи для жителей других микрорайонов Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов пройдут в конце февраля. Разделение связано с территориальной отдаленностью микрорайонов.



Подобные встречи планируется провести в каждом районе Перми. Напомним, презентации проекта уже прошли в Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах. Обращения и пожелания горожане могут направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону: 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.