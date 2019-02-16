Выбраны подрядчики на ремонт трех мостов в Прикамье

17:19 | 19.02.2019

Компания ООО «Квартал» выиграла аукцион на ремонт мостового перехода через ручей на км 12+266 региональной автомобильной дороги Нытва – Григорьевская – Ильинский в Нытвенском районе. Краевое Управление автодорог заключило с компанией договор на 5875,329 тыс. руб.



Эта же компания отремонтирует мост через реку Юг на км 22+607 региональной дороги Болгары – Юго-Камский – Крылово в Пермском районе. Стоимость работ составит 10776,83 тыс. руб.



С ООО «Ар Деко» заключен договор на ремонт мостового перехода через реку Большой Култым, км 59+274 региональной дороги Кунгур – Соликамск в Лысьвенском районе. Сумма контракта – 15036,63 тыс. руб.



Ремонтные работы на всех объектах завершатся в этом году.