40 тысяч кубометров снега вывезли из Перми за выходные

16:14 | 19.02.2019

Первоочередная задача подрядчиков - усиленный вывоз снега. В конце недели, по прогнозам, в Перми может выпасть около 33 см снега. С начала февраля снега выпало уже около метра.



Подрядные организации в первую очередь должны сосредоточиться на вывозе снежных валов из города, очистке парковочных и заездных карманов, тротуаров, пешеходных переходов. Кроме того, требуется обработка противогололедными материалами и прометание для избежания образования наката.



За выходные с улиц Перми отправлено на снежные полигоны 40 тысяч кубометров снега, с начала зимы – около 595 тысяч кубометров снега, сообщает управление внешнего благоустройства городской администрации. Сейчас на полигонах ведется расчистка и уплотнение снега в связи с увеличением объема вывоза.