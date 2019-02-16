Глава Перми проведет прием горожан в Новых Лядах

14:27 | 18.02.2019

Встреча с Дмитрием Самойловым пройдет 28 февраля в техно-школе им. В.П. Савиных в 18:00. Глава города лично примет обращения горожан, поручит своей команде решение вопросов, поступивших на встрече.



Во встрече примут участие заместители главы администрации Перми, руководители функциональных органов, депутаты краевого ЗС и гордумы, руководители предприятий и ведомств.