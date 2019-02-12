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17:36 | 15.02.2019
Пермский край передал Якутии наработки по «Управляем вместе» и «Центру организации закупок»
В рамках соглашения Пермский край передал Республике Саха (Якутия) на безвозмездной основе наработки по порталу «Управляем вместе» и «Центру организации закупок». Ранее цифровые системы были предоставлены Пермскому краю правительством Москвы, после чего были доработаны с учетом муниципальной специфики.
«Мы получили большой импульс для развития подходов управления процессами, когда правительство Москвы аналогично передало свои 23 информационные системы. Мы их адаптировали, доработали и готовы бесплатно передавать эти системы другим регионам, — заявил глава Прикамья Максим Решетников, выступивший одним из подписантов соглашения. — Одним из первых регионов стала Саха (Якутия)».
По словам главы Республики Саха Айсена Николаева, у Якутии тоже есть наработки, которыми они смогут поделиться и с Пермским краем. «Считаю, что такое взаимодействие гораздо больше пользы принесет, — заявил он. — Учитывая то, что и в Перми, и в Якутске очень развиты ИТ-технологии, мы сможем наладить конструктивное взаимодействие».
В рамках договоренностей стороны и в дальнейшем намерены обмениваться опытом, практическими навыками в области инноваций и цифровых технологий, а также в области подготовки ИТ-специалистов, в том числе совместно стимулировать создание и развитие ИТ-стартапов.
Отметим, Региональная информационная система («Центр организации закупок») начала функционировать в Пермском крае с января 2018 года. Ее задача — объединить закупочную деятельность региональных заказчиков с 2018 года, муниципальных заказчиков с 2019 года. Они смогут пользоваться единым каталогом товаров, работ, услуг, будут одинаково называть закупки, не будут проводить закупки, не обеспеченные денежными средствами. Заказчики могут использовать стандартизированные документы, облегчая специалистам задачи подготовки конкурсной документации.
Портал «Управляем вместе» создан по аналогу московских проектов «Активный гражданин» и «МоскваНашГород. Портал мэра Москвы Сергея Собянина». Он начал функционировать в Пермском крае с апреля 2017 года. На нем жители края могут ознакомиться с информацией о ходе дорожных работ, благоустройства, приоритетных инфраструктурных проектов, а также оставить свои обращения. На сайте периодически проводятся голосования. Самое крупное из них за время существования портала — за наименование нового терминала пермского аэропорта. В нем приняли участие более 14 тысяч пользователей. На сегодняшний день на портале размещена информация по 31 тысяче проектов и зарегистрировано более 60 тысяч пользователей.
© «Вечерние Ведомости»
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