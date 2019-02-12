Долго скрывавшийся пермский наркодилер получил тринадцать лет

16:40 | 15.02.2019

В Дзержинском районе Перми суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчину обвиняли в незаконном обороте наркотиков и использовании подложного документа.



В январе 2017 года организатор интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ в Прикамье скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в международный розыск. Поиском занималось УМВД по г. Перми. Дилер оборвал связь с родными и близкими и, как установили оперативники, по поддельным документам перебрался в Одинцово Московской области. Злоумышленника задержали в съемной квартире, там же обнаружили около 600 граммов синтетических наркотиков. Нахождение в розыске не помешало пермяку заниматься любимым делом: мужчина устроился закладчиком в интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ в Московской области. Задержав подозреваемого, его доставили в Пермь. Уголовные дела объединили в одно.



Суд признал пермяка виновным и приговорил к тринадцати годам в колонии строгого режима.