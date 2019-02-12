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Пермь: новости дня


 

16:02 | 15.02.2019

ФРИИ и «Морион Digital» стали партнерами в развитии экосистемы предпринимательства

14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума-2019 (РИФ) в присутствии заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова пермский технопарк в сфере высоких технологий «Морион Digital» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Стороны выразили заинтересованность в развитии технопарка «Морион Digital» на территории Перми, договорились о проведении совместных мероприятий и инициатив, направленных на решение стратегических задач, таких, как формирование и воспроизводство запроса на инновации со стороны корпораций, экспертная оценка стартапов и отбор под запрос компаний, отбор наиболее перспективных проектов с высоким потенциалом коммерциализации для реализации в рамках технопарка «Морион Digital», формирование инвесторов пула.

Также стороны подтвердили свою готовность оказывать друг другу информационно-консультативную поддержку по вопросам, связанным с реализацией проекта, а также в вопросах организации мероприятий, направленных на повышение уровня знаний в обществе в области цифровых технологий.

Директор по развитию Фонда развития интернет-инициатив Евгений Борисов отметил, что подписанное соглашение позволит увеличить производство высокотехнологичной продукции, позволит отобрать наиболее интересные ИТ-идеи, создать прототипы и попробовать их распространить.

Учредитель «Морион Digital» Андрей Кузяев уверен, что эти партнерские отношения имеют очень большой потенциал. «Я очень признателен нашим коллегам из ФРИИ. Наш альянс – это огромный шанс – в Перми создать площадку роста. У нас амбициозные планы. В технопарке «Морион Digital» мы намерены сконцентрировать большое количество инновационных, телеком и ИТ-компаний. Планируем создать аналог московского ФРИИ – чтобы здесь, у нас дома, в Перми можно было получить поддержку, необходимые знания для реализации своих проектов, финансирование и, что самое главное, выход на рынки», – пояснил Андрей Кузяев.

Заместитель директора по техническому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков: «Пермь – один из самых активных регионов страны по числу стартапов, ФРИИ уже проинвестировал в пермские компании около 400 млн рублей. Среди них — PlayKey, проект, некогда начавшийся с ЭР-Телекома, а также широко известный Promobot. В регионе сильная техническая база, амбициозные предприниматели и активное стартап-сообщество. Мы будем рады продолжить нашу работу, передать опыт развития экосистемы технопарку».

© «Вечерние Ведомости»

 


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