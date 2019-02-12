На РИФ-2019 состоялась встреча министра промышленности РФ с губернатором Пермского края

17:50 | 14.02.2019

14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Пермского края Максима Решетникова.



Стороны обсудили наиболее перспективные проекты по развитию промышленности в регионе, а также соглашения, которые предполагается подписать в этом направлении на форуме. Также Денис Мантуров осмотрел стенд Пермского края.



Отметим, сегодня предполагается подписать порядка 10 соглашений, в том числе направленных на развитие промышленного потенциала Прикамья. В частности, подписан меморандум в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс». Также на форуме будет подписано соглашение между Фондом развития промышленности и ООО «Упакс-Юнити» об инвестировании 500 млн рублей в проект пермского предприятия.