Пермь: новости дня
22:32 | 10.02.2019
«Парма» вновь завоевала кубок России
10 февраля пермский баскетбольный клуб «Парма» встретился с клубом «Нижний Новгород» в финале Кубка России и победил со счетом 73:67. Матч состоялся в Нижнем Новгороде.
Тяжелая борьба увенчалась победой «Пармы». Самой эмоциональной стала последняя четверть, когда новгородцы сумели сократить отрыв до нескольких очков. Решающую точку в битве поставил Александр Винник, а самыми результативными стали Александр Платунов, Константин Буланов, Глеб Шейко и Николай Жмако.
Отметим, несколько дней назад «Парма» рассталась с тренером Николайсом Мазурсом. Ответственность за «Финал четырех» легла на Вячеслава Шушакова, назначенного временно исполняющим обязанности главного тренера. Он много лет работал с игроками «Пармы» и сумел привести команду к победе.
Напомним, «Парма» в первый раз завоевала кубок России в 2016 году, одержав верх над «Зенитом» (Санкт-Петербург).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:32 | 10.02.2019
«Парма» вновь завоевала кубок России
20:35 | 10.02.2019
Свердловчанин взял золото в Кубке России по фрирайду
18:36 | 10.02.2019
Двух человек пожарные спасли из огня в Алапаевске
17:46 | 10.02.2019
Молочная авария: на трассе Екатеринбург - Тюмень грузовик с молоком влетел в автовоз
16:50 | 10.02.2019
ФК «Урал» обыграл литовский клуб «Паланга» на Кипре
15:10 | 10.02.2019
Два жилых дома за сегодняшнюю ночь сгорели в Верхней Сысерти в Свердловской области
15:00 | 10.02.2019
Пермяков приглашают на «Собаку-обнимаку»
14:58 | 10.02.2019
В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья
14:46 | 10.02.2019
В Прикамье отмечается 30-летие вывода войск из Афганистана
13:52 | 10.02.2019
Весна близко: в Екатеринбурге ожидается потепление
12:50 | 10.02.2019
Сотрудники ГИБДД спасли трёх людей от заморозков на Урале
12:22 | 10.02.2019
В Краснотурьинске ночью сгорели частный дом, пристрой и гараж
12:14 | 10.02.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге посвятит матч с «Ак Барсом» Дню борьбы с детским раком
10:25 | 10.02.2019
Восьмилетний мальчик скончался в реанимации после падения с горки в Свердловской области
09:52 | 10.02.2019
Протаранил маршрутку: в Екатеринбурге водитель на большой скорости вылетел на «встречку»
21:39 | 9.02.2019
В Нижнем Тагиле мужчина обокрал квартиру друга после того, как узнал, что того задержала полиция
19:29 | 9.02.2019
«Лыжня России» в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч человек. В лыжи обулся и Евгений Куйвашев
19:14 | 9.02.2019
В Екатеринбурге затопило электроподстанцию, от которой питаются все троллейбусы Химмаша
17:43 | 9.02.2019
Спиртовые реки дойдут и до нас: на трассе Екатеринбург – Алматы перевернулся спиртовоз
15:30 | 9.02.2019
В Свердловской области автомобиль с двухмесячным младенцем вылетел на «встречку» и врезался в пассажирский автобус
13:54 | 9.02.2019
В Екатеринбурге во время ночного пожара в многоэтажке погиб человек
13:40 | 9.02.2019
В скандально известном мебельном ТЦ ЭМА неизвестные ночью распылили пену из огнетушителей на новую мебель
11:49 | 9.02.2019
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске автомеханика
11:24 | 9.02.2019
Главу Свердловской железной дороги оставили в СИЗО ещё на два месяца
22:28 | 8.02.2019
В центре Екатеринбурга из ТРЦ эвакуируют посетителей
21:10 | 8.02.2019
В Свердловской области прокуратура закрыла сайт за пропаганду насилия, но что там конкретно было, не рассказала никому
20:52 | 8.02.2019
Убийца 10-летней девочки в Каменске-Уральском, оказывается, не только педофил: Николаю Агееву приписывают убийство старушки
20:34 | 8.02.2019
Сотрудника генерального консульства США в Екатеринбурге отправили на родину лечиться от алкоголизма
20:08 | 8.02.2019
Екатеринбург засветился на британском телеканале: в объектив попала разморозка самолёта в Кольцово
18:47 | 8.02.2019
Прикамца задержали при попытке продажи краденой казачьей шашки
18:15 | 8.02.2019
Свердловские справедливороссы определились, кому отдадут мандат депутата гордумы Екатеринбурга