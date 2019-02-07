«Парма» вновь завоевала кубок России

22:32 | 10.02.2019

Пермские баскетболисты во второй раз выиграли Кубок России, победив «Нижний Новгород».



10 февраля пермский баскетбольный клуб «Парма» встретился с клубом «Нижний Новгород» в финале Кубка России и победил со счетом 73:67. Матч состоялся в Нижнем Новгороде.



Тяжелая борьба увенчалась победой «Пармы». Самой эмоциональной стала последняя четверть, когда новгородцы сумели сократить отрыв до нескольких очков. Решающую точку в битве поставил Александр Винник, а самыми результативными стали Александр Платунов, Константин Буланов, Глеб Шейко и Николай Жмако.



Отметим, несколько дней назад «Парма» рассталась с тренером Николайсом Мазурсом. Ответственность за «Финал четырех» легла на Вячеслава Шушакова, назначенного временно исполняющим обязанности главного тренера. Он много лет работал с игроками «Пармы» и сумел привести команду к победе.



Напомним, «Парма» в первый раз завоевала кубок России в 2016 году, одержав верх над «Зенитом» (Санкт-Петербург).