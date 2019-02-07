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Пермь: новости дня


 

15:00 | 10.02.2019

Пермяков приглашают на «Собаку-обнимаку»

В воскресенье, 17 февраля, в Перми вновь состоится легендарная благотворительная акция «Собака-обнимака». Любителей животных будут ждать в парке около Театра оперы и балета с 14.00 до 16.00.

На празднике можно будет профессионально сфотографироваться с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими прекрасными собаками за символический благотворительный взнос в 100 рублей; фотография на свой телефон или фотоаппарат обойдется в 50 рублей.

Также гостям предложат новые сувениры от приюта «Матроскин» - сумки, термокружки и многое другое. Пряный глинтвейн поможет не замерзнуть. Все вырученные на «Собаке-обнимаке» средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».

Котики приюта «Матроскин» будут рады подаркам: сухим и влажным кормам премиум-класса, лоткам, мискам, переноскам и любым наполнителям. А подопечные приюта «Доброе сердце» примут в дар крупы, сухие корма, поводки и ошейники, игрушки для собак. На стенде приюта «Доброе сердце» своих будущих хозяев будут ждать собаки.

«Собака-обнимака» приглашает всех 17 февраля с 14:00 до 16:00 в сквер напротив Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (ул. Петропавловская, 25а).

© «Вечерние Ведомости»

 


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