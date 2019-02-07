В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья

14:58 | 10.02.2019

9 февраля в Пермском крае состоялась Открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Центральной площадкой по традиции стала лыжная база «Пермские медведи» в краевой столице. Всего в забеге в Перми участвовало 6 тысяч человек. Самой «массовой» в Перми стала дистанция на 2019 метров. На ее старт вышло порядка 2,5 тысячи пермяков, в том числе губернатор Прикамья Максим Решетников.



В своем напутствии перед забегом губернатор поблагодарил организаторов, судей и волонтеров за работу, которую они проделали и которую им еще предстоит проделать, а также поздравил пермяков с участием в «Лыжне России», поблагодарил их за то, что они, несмотря на погоду, несмотря на усталость после рабочей недели и желание поспать, встали на лыжи.



После забега Максим Решетников признался, что ему трасса далась непросто. «Был десяток причин не бежать, — рассказал губернатор. — Я и переболел не так давно, и работы много, и холодно. Но когда выходишь на трассу, остается только трасса. Поэтому сейчас, конечно, настроение отличное, потому что столько людей с позитивом бегут, друг друга поддерживают — атмосфера очень хорошая».



В общей сложности участие в гонке приняли 25 тысяч жителей Прикамья. Лыжные забеги прошли в 43 территориях Пермского края.