Пермь: новости дня
14:58 | 10.02.2019
В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья
В своем напутствии перед забегом губернатор поблагодарил организаторов, судей и волонтеров за работу, которую они проделали и которую им еще предстоит проделать, а также поздравил пермяков с участием в «Лыжне России», поблагодарил их за то, что они, несмотря на погоду, несмотря на усталость после рабочей недели и желание поспать, встали на лыжи.
После забега Максим Решетников признался, что ему трасса далась непросто. «Был десяток причин не бежать, — рассказал губернатор. — Я и переболел не так давно, и работы много, и холодно. Но когда выходишь на трассу, остается только трасса. Поэтому сейчас, конечно, настроение отличное, потому что столько людей с позитивом бегут, друг друга поддерживают — атмосфера очень хорошая».
В общей сложности участие в гонке приняли 25 тысяч жителей Прикамья. Лыжные забеги прошли в 43 территориях Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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