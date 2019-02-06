За сезон из Перми вывезено 475 тысяч кубометров снега

13:36 | 8.02.2019

С начала февраля в Перми выпало 24 мм осадков, это около 50 см свежевыпавшего снега и 80% от месячной нормы февраля.



На еженедельном штабе по благоустройству подрядчиков предупредили об изменении погоды и снежных осадках. Подрядчики должны обеспечить качественную уборку дорог и переходов, тротуаров и парковочных карманов.



В ночь на 8 февраля снег убирали около 300 единиц техники и примерно 340 «ручников».



В Перми, по информации МУП «Полигон», действует пять полигонов для складирования снега, размещенных в разных районах для удобства вывоза снега из города. Общая площадь всех снежных полигонов – около 20 гектаров, они вмещают до 3 млн кубометров снега. 7 и 8 февраля вывезено около 12,8 тысячи кубометров снега, а с начала зимнего содержания – 475,3 тысячи.



В выходные подрядчики будут вывозить снежные валы. Водителей просят не парковать автомобили вдоль обочин, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, и не оставлять на ночь машины на парковках.