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Пермь: новости дня


 

20:59 | 7.02.2019

К концу 2019 года все ФАПы Пермского края будут оснащены интернетом и Wi-Fi

7 февраля на заседании правительства Пермского края рассмотрен вопрос о применении современных технологий при оказании медицинской помощи в отдаленных районах Прикамья.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, на данный момент в Прикамье работает 638 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 79 врачебных амбулаторий (ВА). В прошлом году было установлено 26 новых ФАПов и еще 3 установили взамен ветхих. В 2019 году будет построено еще 72 (из них 25 новых и 47 — взамен ветхих), а также 13 амбулаторий. Кроме того, предполагается, что к 2021 году все ветхие здания ФАПов будут отреставрированы.

«В сельской местности живет почти четверть населения края. И, конечно, задача номер один — чтобы эти люди имели доступную, качественную медицинскую помощь вне зависимости от того, насколько далеко они живут. В первую очередь основа такой медицинской помощи — это развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий», — обозначил в ходе заседания губернатор Максим Решетников.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, использование новых технологий позволяет возводить ФАПы и ВА в короткие сроки — не более пары месяцев. «Далее идут более сложные, длительные процедуры по подключению модульных конструкций к инженерным сетям, благоустройству прилегающей территории, оснащению мебелью и техникой, а также процессу лицензирования. В некоторых районах жители жалуются, что к ФАПам сложно подъехать. Эти вопросы мы решаем совместно с руководством районов и министерством транспорта», — подчеркнула министр здравоохранения.

Для удобства жителей все места расположения ФАПов, как построенных, так и тех, где ФАПы еще только будут возведены, опубликованы на портале «Управляем вместе» (permkrai.ru/program).

За последние два года фельдшерско-акушерские пункты по всему региону активно подключали к высокоскоростному интернету: на сегодня к сети подключены больше половины всех ФАПов в крае. В 2019 эту работу планируют продолжить и обеспечить интернетом все ФАПы (из 638 осталось подключить 290 ФАПов).

Благодаря оснащению фельдшерско-акушерских пунктов интернетом у фельдшеров появилась возможность вести медицинскую карту пациента в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, выписывать льготный рецепт или больничный, а при необходимости очного осмотра — записывать пациента на прием к врачу. Результаты всех обследований пациента фельдшер получает также удаленно — в единой информационной системе. Сам пациент получил дистанционный доступ к своей медицинской карте, может записываться на прием к врачу через интернет.

«Важный момент — он является новым для Пермского края — наши ФАПы на сегодняшний день являются публичным местом, потому что на их территории работает публичный Wi-Fi», — отметила министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Также губернатор отметил значимость развития проекта «Выездная поликлиника», благодаря которому ФАПы нового образца становятся базой для приема врачей узких специальностей. За 2018 год в рамках проекта осмотрели более 37 тысяч пациентов (на 10 тысяч больше, чем годом ранее). Вместе с врачами узких специальностей «приезжает» в села и специальная мобильная медтехника. Так, по краю курсирует 14 мобильных флюорографов, 1 передвижной маммограф, 6 передвижных стоматологических установок.

Кроме того, в крае развивается и санитарная авиация. В прошлом году в Прикамье начал функционировать новый всепогодный вертолет, который позволяет эвакуировать до трех пациентов. Всего в 2018 году было эвакуировано 165 человек, это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Кроме того, в Березниках планируется возвести новую вертолетную площадку, она позволит увеличить охват северных территорий Пермского края.

На возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае в 2018-2019 году предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей – из федерального бюджета, 129 млн рублей – из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей. В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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