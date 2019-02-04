Воспитанник прикамского детского дома-интерната написал свой первый бизнес-план

19:29 | 7.02.2019

Воспитанники детского дома-интерната в Рудничном Эля и Вася вернулись из «Квартала Луи» (Пенза), где были участниками стажировки «Лидеры изменений. Равный – равному». Вместе с молодыми людьми с инвалидностью из разных городов они собрались, чтобы воплотить в жизнь свои профессиональные и творческие мечты.



Вася и Эля сделали первые серьезные шаги в реализации собственных проектов. Вася составил бизнес-план по реализации своей задумки – питомника для декоративных растений. Это связано с его будущей профессией, которую он сейчас получает в Кунгурском техникуме благодаря поддержке пермяков и проекту «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». А Эля мечтает открыть свой клуб по вышивке. В силу особенностей здоровья девушке было очень трудно обучиться этому искусству, однако упорство помогло ей освоить вышивку. И теперь Эля готова поделиться с другими людьми с инвалидностью своими умениями.



Но одной идеи для реализации настоящего проекта мало. Поэтому в течение стажировочной недели с участниками работали опытные эксперты, которые помогли им разобраться в механизме воплощения задумки в жизнь. Большинство экспертов – выпускники «Квартала Луи», молодые люди с непростыми судьбами и сложными диагнозами, которые прошли обучение и сейчас успешно работают. Например, Катя работает в арт-холле и хостеле «Дом Вероники» и встречает гостей своей широкой улыбкой. А Ваня – управляющий типографии. Таких счастливых историй в Пензе много, и организаторы стажировки с радостью поделились ими с участниками.



«Поездка в «Квартал Луи» стала наглядным и полезным опытом эффективной социализации людей с инвалидностью. Это наглядный пример того, что может сделать некоммерческая организация в дополнение к существующим интернатным формам жизнеустройства детей-сирот с серьезными проблемами здоровья. Теперь хочется выстроить систему, применимую для Прикамья», – делится Надежда Ли, координатор проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим».



Поездка в «Квартал Луи» стала новым этапом в жизни Васи и Эли. Полезные знания и навыки, которые они приобрели в поездке, помогут им сделать новый шаг для возвращения будущего людей с инвалидностью и создания мира, открытого для всех.