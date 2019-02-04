Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми

12:54 | 7.02.2019

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми.



Оргкомитет возглавил заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко, заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Максим Решетников. В состав оргкомитета вошли глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества. Распоряжение можно найти здесь: government.ru/docs/all/119242.



Ранее на встрече с заместителем председателя Правительства России Виталием Мутко губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что сейчас в регионе уже формируется сводный план событий по подготовке к празднованию 300-летия Перми. «План подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме», — обозначил Максим Решетников. Указ Президента России о праздновании 300-летия Перми был подписан 10 июля 2018 года.



Отметим, что 300-летие Перми – это не столько День города в традиционном понимании, это воплощение в жизнь целого ряда масштабных инфраструктурных проектов. Формирование реестра объектов, которые войдут в «список 300», началось заблаговременно. В него вошли, например, городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева.



Кроме того, в числе мероприятий к 300-летию города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.