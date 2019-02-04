Пермь: новости дня
18:18 | 6.02.2019
Еще около 1,3 тысячи жителей Прикамья получили возможность подключения домов к газу
Возможности нового газопровода позволят обеспечить газом 348 домов и несколько объектов социальной инфраструктуры, в числе которых школа и дом культуры.
Также состоялся пуск газа в селах Кармановка и Амировка. Газопровод в Кармановке и Амировке обеспечит газом 179 жилых домов. Таким образом, после введения в строй новых объектов возможность подключения к газу получили порядка 1,3 тысячи жителей муниципалитета.
Всего за 2019-2020 годы в Бардымском районе планируется построить 4 газопровода, которые обеспечат газом порядка 1400 домовладений.
Создание условий для комфортной жизни населения — это абсолютный приоритет в работе краевых властей. Губернатора Максим Решетников отметил, что люди ждут проведения газа, свидетельством этому становится подготовка домов, оснащение их необходимым оборудованием. «Газ в дома дает иное качество жизни, поэтому мы и дальше будем делать особый упор на газификацию, будем стараться сохранить объемы подключений домовладений на уровне 7-8 тысяч в год, — заявил глава региона. — В 2017 году мы запустили программу социальной поддержки отдельных категорий граждан, согласно которой край компенсирует подключение дома к газу. Этот инструмент доказал эффективность: только в том году этим видом поддержки воспользовалось порядка 800 семей, 40 из них – из Бардымского района».
По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергея Черезова, существенный рывок в объеме подключений домовладений к газу — результат совместной работы краевых и местных властей с Газпромом. «Газпром пришел в Бардымский район в 2007 году. Тогда доля газификации района составляла 9%, сейчас — уже 38%. Это говорит о том, что району газ нужен и совместная работа краевых властей с Газпромом дает синергетический эффект, который позволит провести газ в дома как можно большему числу жителей Бардымского района».
В Прикамье с 2017 года до конца 2019 года реализуется первый этап программы газификации. За это время возможность подключиться к газу получат порядка 24 тысяч жителей Прикамья. Начиная с 2017 года газ «пришел» в 37 населенных пунктов, построено свыше 500 км газопроводов. В планах на 2019 год — строительство пяти межпоселковых и 28 распределительных газопроводов.
Напомним, по итогам 2018 года в Прикамье в общей сложности к газу было подключено 8 тысяч домовладений, за 2017-2018 — подключили более 12 тысяч домов.
© «Вечерние Ведомости»
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