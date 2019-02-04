Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва

12:32 | 6.02.2019

В Губахе закончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



В конце октября прошлого года 23-летнего жителя Губахи, не имеющего права на отсрочку и освобождение от военной службы, призывная комиссия при Губахинском военном комиссариате признала годным и призвала на военную службу. Но призывник не явился по повестке для отправки на сборный пункт ни в указанные в ней, ни в следующие дни, вплоть до окончания призыва на военную службу.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.