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Пермь: новости дня


 

18:50 | 4.02.2019

Пермская пара завоевала «бронзу» на Первенстве России по фигурному катанию и поедет на чемпионат мира

В Перми завершилось Первенство России по фигурному катанию среди юниоров. 4 февраля по итогам соревнований спортивных пар в произвольной программе пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли третье место. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург), серебро досталось также петербуржцам — Полине Костюкович и Дмитрию Ялину. Теперь три пары представят Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 4 по 10 марта.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков выразил благодарность руководству Пермского края и министерству физической культуры и спорта региона за организацию и проведение соревнований. Особое внимание он обратил на то, что, несмотря на время проведения Первенства по фигурному катанию, трибуны СК им. В.П. Сухарева не пустовали.

«Безусловно, при организации соревнований все очень старались, — отметил Александр Горшков, — это дало результаты, которые мы видели все три дня. Расписание всегда таково, что соревнования приходятся на дневное время, рабочее. Как правило, зрителей бывает немного. Тем не менее, здесь зал был полон болельщиков. Это очень радует. Это связано с тем, что в Перми любят фигурное катание. Думаю, что его будут любить еще больше после этих соревнований, ну, а мы вместе с президентом Федерации фигурного катания Пермского края подумаем, как реализовать этот спортивный потенциал».

По словам призеров российского Первенства Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, для побед нужно не только много и упорно работать, но и любить то, чем ты занимаешься. «Мы тренируемся по 6 часов в день 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Чтобы достичь высоких результатов, нужно любить свое дело», — отметила пермячка Аполлинария Панфилова.

Кроме того, сегодня определились победители среди танцевальных пар. Лучший результат показала пара Софья Шевченко и Игорь Еременко (Москва). Они же были первыми и после ритмического танца, одержав итоговую победу с результатом 184,97 балла. Серебро у Арины Ушаковой и Максима Некрасова (Одинцово). Бронзовые медали достались паре Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (Мытищи). Днем ранее стали известны результаты в индивидуальных программах. Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова (Москва) выиграла первенство России. Призер юниорского чемпионата мира Алена Косторная (Москва) завоевала серебро, победительница взрослого чемпионата страны Анна Щербакова (Москва) заняла третье место.

Первенство России среди юношей в Перми выиграл 13-летний Даниил Самсонов (Москва). На 13 баллов он опередил серебряного призера чемпионата России Петра Гуменника (Санкт-Петербург) и на 20 баллов - бронзового призера соревнований опытного Романа Савосина (Москва). Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов (Москва) занял 4 место.

Напомним, для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за много лет. Ранее столица Пермского края принимала Первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 годах).

© «Вечерние Ведомости»

 


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