Движение ОНФ в Пермском крае набирает обороты

14:54 | 4.02.2019

В адрес вновь избранных сопредседателей регионального штаба ОНФ в Пермском крае продолжают поступать поздравления. После обновления состава регштаба движение продолжает активную деятельность в регионе.

В 2018 году ОНФ приступил к контролю исполнения «майского указа» президента и перешёл на новый формат работы в рамках 12 тематических площадок.

Важное достижение ОНФ в Пермском крае – создание «зеленого щита» вокруг регионального центра. В ноябре региональный парламент принял постановление о создании лесопаркового пояса, поддержав инициативу ОНФ.

После обращения экспертов Народного фронта в Перми в зоне охраны объекта культурного наследия, известной жителям как Тихий Компрос, были восстановлены зеленые насаждения. Ранее многолетняя аллея лип была вырублена.

Пермские активисты ОНФ провели мониторинг выявления точек продаж незаконно заготовленной древесины. В ходе рейдов общественники получили информацию об организации, которая не регистрировала свои сделки по продаже пиломатериалов в системе ЛесЕГАИС. Материалы о данных фактах активисты ОНФ направили в компетентные органы.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» была ликвидирована 131 свалка, а всего выявлено 419 несанкционированных свалок. После обращения активистов о загрязнении особо охраняемой природной территории «Липовая гора» в Перми было возбуждено уголовное дело. В мае общественники провели массовый субботник «Бегоберег» в формате плоггинга, очистив от мусора набережную в Кировском районе Перми.

Активисты ОНФ сдвинули с мертвой точки ситуацию с подъездными путями к детским лагерям. Долгое время эти дороги не содержались и находились в ненормативном состоянии. Были случаи, когда детям приходилось преодолевать часть пути к местам отдыха пешком. В 2018 году многие дороги были отремонтированы.

Программы дополнительного образования из Перми и Гремячинска стали призерами всероссийского конкурса ОНФ. В рамках проекта «Равные возможности – детям» активисты Народного фронта открыли новые кружки и секции для детей.

В центре внимания общественников – патриотическое воспитание. Традиционными становятся проекты и акции ОНФ «Говорят не знавшие войны», «Чернобыль: память ради жизни», «Парад семьи», «Урок России», конкурс граффити на лучшее изображение символа Прикамья.

«Урок России» - важная акция ОНФ, которая помогает формировать мировоззрение подрастающего поколения. В ее рамках заслуженные, известные жители края делятся своим жизненным опытом со школьниками», - отметил постоянный участник акции, герой России Сергей Яшкин.

В селе Посад Кишертского района представители движения открыли школьный музей. Коллекции музея посвящены истории села и школы. Его посетители могут узнать о выдающихся жителях села, ветеранах Великой Отечественной войны, родившихся и проживавших в Посаде, познакомиться с уникальными документами.

Широкую общественную поддержку получили тематические конференции ОНФ. На форуме малых городов были рассмотрены аспекты развития территорий Прикамья, а на проектной сессии «Говорит студент» учащиеся вузов сформировали свои предложения в программу «Десятилетие детства».

Активисты ОНФ организовали масштабный мониторинг фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, по итогам которого направили свои предложения в региональный Минздрав.

«Очень важно, что ОНФ в Пермском крае подключился к контролю за качеством и доступностью медицины в селах и деревнях», - подчеркнула ректор Пермского медицинского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, Почетный житель Пермского края Ирина Корюкина.

Благодаря усилиям общественников пациенты государственных медицинских учреждений получили необходимые препараты. Так, жительница Соликамска была прооперирована в одной из больниц, но не смогла продолжить лечение. Ни в одном из медицинских учреждений, куда направляли пациентку, нужных лекарств не было в наличии. После обращения в ОНФ необходимые препараты были предоставлены.

Летом эксперты ОНФ выявили признаки картельного сговора при поставке в больницы медикаментов. По сигналу общественников ФАС возбудила два антимонопольных дела.

В Осе активисты восстановили заброшенный сквер. Долгие годы Комсомольская площадь в этом городе была заброшена, здесь образовался пустырь, а сквер превратился в несанкционированную свалку. Общественники совместно с неравнодушными жителями города очистили площадь от мусора, а также добились ее благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Представители президентского движения взяли на контроль ситуацию с ремонтом дороги в деревне Гамы. После сигнала общественников контрольно-счетная палата Пермского района выявила нарушения при проведении работ на 368 тыс. руб.

Активисты Общероссийского народного фронта добились решения вопроса об установке светофора на оживленной улице в центре Перми. О необходимости установить светофор на перекрестке улиц Луначарского и Матросова, где регулярно происходят ДТП, общественники сообщили Пермской дирекции дорожного движения. Строительство объекта включено в план работ на следующий год.

В августе активисты ОНФ организовали рейды по проверке дорожной безопасности вблизи школ Пермского края. В рамках акции «Дорога в школу» общественники совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями местных властей обследовали аварийно-опасные участки вблизи образовательных учреждений. Для устранения выявленных недочетов активисты Народного фронта направили данные мониторинга в ГИБДД и муниципальные органы, отвечающие за организацию дорожного движения.

Эксперты ОНФ добились введения в эксплуатацию нового здания школы в поселке Сейва Гайнского района. Строительство велось несколько лет с нарушениями сроков и технических норм. В этом году школьники начали учебу в современных условиях.

В Березниках общественники добились включения многодетной семьи в первую очередь программы переселения из ветхого жилья. Семья уже длительное время проживает в аварийном доме на окраине города. Эксперты ОНФ обратились в администрацию Березников, теперь городские власти планируют обеспечить семью новым жильем уже в 2019 г.

Благодаря усилиям активистов ОНФ была остановлена практика строительства гостиниц квартирного типа в Перми.

Эксперты настояли на том, что такие объекты фактически являются многоквартирными домами. При этом они не будут обеспечены социальными объектами и создадут массу неудобств жителям близлежащих домов.

Эксперты ОНФ решили проблему подъездных и пешеходных путей к жилым домам в пермских микрорайонах Домостроительный, Владимирский и деревне Голубята Кунгурского района. Дома были лишены доступности из-за передачи земельных участков, по которым проходили дороги, в частную собственность.

«Без ОНФ наша проблема еще долгое время бы не решилась. Мы благодарим неравнодушных к проблемам жителей активистов Народного фронта», - считают жители деревни Голубята.

Президент РФ поручил Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить мониторинг хода выполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов. В рамках этого поручения перед экспертами ОНФ стоят очень ответственные задачи.