В Перми пройдет прямая линия по приему в первый класс

14:31 | 4.02.2019

5 февраля в городском call-центре с 11:00 до 12:00 состоится прямая телефонная линия, посвященная вопросам приема детей в первый класс. Участие в ней примет начальник департамента образования Людмила Серикова. Вопросы будут приниматься по телефону 2-059-059.



Также с 4 по 15 февраля ежедневно родители могут задать вопросы городскому департаменту образования, воспользовавшись горячей линией. Получить консультацию можно по телефонам 212-95-20, 212-94-67 или с помощью электронной почты do@gorodperm.ru.



Единый день открытых дверей в пермских школах пройдет 9 февраля. Родители смогут встретиться с учителями, осмотреть школы, познакомиться с образовательными программами в ходе презентаций.



Напомним, прием заявлений от родителей будущих первоклассников в школах Перми начался 1 февраля. В новом учебном году в школы придут около 15,2 тысячи первоклассников.