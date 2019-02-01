В Перми началась регистрация на «Лыжню России»

13:30 | 4.02.2019

Электронная регистрация стартовала 1 февраля, а подать заявку лично можно начиная с 4 февраля.



С 1 по 8 февраля ведется электронная регистрация участников на сайте министерства физкультуры и спорта Пермского края: sport.permkrai.ru/participation.



Лично подать заявку можно будет с 4 по 8 февраля, с 14.00 до 19.00 во дворце спорта «Орленок» (здесь принимаются и коллективные заявки), УДС «Молот», СК им. Сухарева, СК «Прикамье».