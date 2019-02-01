Житель Прикамья осужден за угрозы в адрес бывшей жены

15:32 | 3.02.2019

Суд признал виновным в угрозе убийством 37-летнего жителя Гайнского района, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



В своей квартире нетрезвый мужчина в ходе ссоры с бывшей женой пригрозил ей убийством. Для устрашения он схватил женщину, повалил на пол и сдавил ей шею руками. Женщине стало трудно дышать. Потерпевшая испугалась за свою жизнь, вырвалась и обратилась за помощью в полицию. Правоохранители немедленно выехали по вызову.



Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.