Фонд президентских грантов начинает прием заявок от НКО

14:07 | 31.01.2019

1 февраля Фонд президентских грантов начинает прием проектов, направленных на развитие гражданского общества, на первый конкурс 2019 года. Заявки будут приниматься по 15 марта. Проекты некоммерческих организаций на второй конкурс 2019 года будут принимать с 10 июня по 31 июля 2019 года.



По информации Фонда президентских грантов, в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно. Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов. Кроме того, в Прикамье продолжается прием заявок на участие в краевом конкурсе социальных и гражданских инициатив. Прием заявок продлится до 13 февраля. Максимальная сумма финансирования одного проекта составляет 1,5 млн рублей. Грантовый фонд конкурса составляет почти 63 млн рублей.



Прием заявок ведется как на бумажных носителях (подать заявку можно на ул. Куйбышева, 14, 2 этаж, кабинет 225), так и онлайн на портале «Управляем вместе» permkrai.ru/program.