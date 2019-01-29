В Прикамье начинается прием заявок на Строгановскую премию

12:36 | 31.01.2019

1 февраля стартует прием заявок на соискание Строгановской премии. Ею награждают пермяков за выдающиеся достижения и прославление своими делами Пермского края. Прием заявок продлится до 22 апреля.



Помимо пяти основных номинаций, еще одна присуждается по совокупности заслуг кандидата. А обладателя спецприза «Народное признание» определят по итогам онлайн-голосования.



Форма для подачи заявок уже доступна на сайте Пермского землячества: пермскоеземлячество.рф/award/years/2019/add.



Каждый лауреат премии получит 250 тысяч рублей, диплом, серебряный нагрудный знак и статуэтку Аникея Строганова.