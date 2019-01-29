В Перми вторая волна массовой эвакуации

12:22 | 31.01.2019

31 января школы и ТЦ вновь начали получать сообщения о минировании. При этом образовательные учреждения закрыты на карантин, в них находятся только сотрудники.



Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, правоохранительные органы проводят проверки. На 10.45 признаков закладки взрывных устройств не выявлено. Граждан просят сохранять спокойствие, действовать соответственно указаниям компетентных органов и администраций учреждений.