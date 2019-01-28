В Перми покажут короткометражные фильмы о воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда

18:00 | 30.01.2019

В Историческом парке «Россия — Моя история. Пермский край» начались показы короткометражных фильмов в рамках проекта «Блокада. Голоса». Посетители смогут познакомиться с воспоминаниями жителей блокадного Ленинграда.



Показы проходят ежедневно с 29 января по 3 февраля в 16:00 (время показа по продолжительности от 1 часа до 1,5 часа). Посещение кинопоказов бесплатно.



Напомним, также 6 февраля в библиотеке №21 состоится просмотр и обсуждение фильма о блокаде Ленинграда «Девочки».