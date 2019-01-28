Житель Губахи осужден за убийство пермячки

14:31 | 30.01.2019

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Губахи. Мужчина признан виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что 21 июля прошлого года у себя дома в Губахе он поссорился с 27-летней жительницей Перми и задушил ее, а затем попытался скрыть тело. Родственники женщины заявили в полицию о ее исчезновении. Останки пропавшей

были обнаружены в реке Усьве недалеко от рабочего поселка Усьва Гремячинского городского поселения.



Суд приговорил виновного к 11 годам в исправительной колонии строгого режима.