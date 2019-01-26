К концу недели в Перми потеплеет

12:28 | 28.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -11 градусов, пасмурно. Сегодня, 28 января, в Перми ожидается около -9°C, ночью – около -21°C.



Завтра днем столбик термометра покажет -13°C, ночью – -21°C. В среду, 30 января, также будет -13°C, ночью – около -16°C. В четверг потеплеет до -9°C, ночью – -11°C. В пятницу ожидается снег и -6°C.