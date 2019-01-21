В Прикамье подростка будут судить за разбойное нападение на несовершеннолетнего

15:10 | 27.01.2019

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя. Подростка обвиняют в разбойном нападении на несовершеннолетнего, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, в октября 15-летний обвиняемый нашел объявление о продаже электронной сигареты в соцсети «В Контакте». Он договорился с продавцом о встрече для покупки. Электронную сигарету продавал несовершеннолетний 2004 года рождения. Обвиняемый не собирался платить за покупку и на встречу с продавцом взял с собой аэрозольный баллончик «ШОК перцовый». Подростки встретились, обвиняемый получил электронную сигарету для осмотра, а затем, сославшись на недостаток денег при себе, предложил сходить к нему домой за недостающей суммой. По дороге злоумышленник в безлюдном месте распылил потерпевшему в глаза содержимое газового баллончика и скрылся вместе с электронной сигаретой.



Преступление было быстро раскрыто, сигарета и баллончик изъяты из дома обвиняемого. Уголовное дело передано в суд.