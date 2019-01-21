В Прикамье дисквалифицирован еще один директор управляющей организации

16:32 | 25.01.2019

По сообщению ИГЖН, 20 декабря прошлого года мировой судья Краснокамского судебного района Пермского края признал директора ООО «РЭП» Алексея Казакова виновным в административном правонарушении и дисквалифицировал его на 6 месяцев.



Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации стало управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований: в доме №11 по ул. 50 лет Октября в Краснокамске выкрашивается раствор между плитками облицовки стен дома, что может привести к отслоению плитки.



При выборе меры наказания мировой судья учел характер совершенного правонарушения, обстоятельства дела, доказательства, данные о личности Алексея Казакова и избрал для нарушителя наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев. Судебный акт пока не вступил в законную силу.