Пермяки могут отправиться на восток через Новосибирск

13:37 | 25.01.2019

Более 50 направлений для путешествий открывает авиарейс Пермь – Новосибирск, подчеркивает краевой минтранс. Это один из самых популярных рейсов в программе субсидируемых региональных полетов.



На маршруте работает авиакомпания S7 Airlines. Трижды в неделю самолеты отправляются из «Большого Савино» в «Толмачево»: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 16:50. Прибытие в Новосибирск – в 21:30. Воздушное судно Embraer 170 рассчитано на 78 пассажиров. Билет в одну сторону стоит около 5,5 тысячи рублей, тариф включает 10 кг багажа и 5 кг ручной клади. Купить билеты можно на сайте s7.ru и в авиакассах.