В Перми состоялось заседание общественного совета проекта «Старшее поколение»

13:31 | 24.01.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялось заседание регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение», на котором обсуждались итоги 2018 года и выработаны тренды его реализации в текущем году. Напомним, в состав общественного совета партийного проекта входят представители министерств краевого правительства, общественных и ветеранских организаций, ведомственных учреждений, ТОСов.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко, в прошлом году основное внимание в реализации проекта уделялось межведомственному взаимодействию всех министерств и ведомств, общественных организаций для повышения качества жизни пожилых людей. Партпроект держал на контроле решение вопросов профессионального ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания, развития гериатрии, физкультуры и спорта, культурно-просветительской деятельности, обеспечения занятости и др.

На заседании совета выступила заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. Она подчеркнула, что в рамках проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография», федеральным правительством поставлены четкие задачи в отношении граждан пожилого возраста – снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, профилактика заболеваний. Проект дополнен региональной составляющей: предусмотрены мероприятия по качественному уходу за гражданами престарелого возраста, продлению активного долголетия пожилых людей.

«Все эти задачи обозначены в нашем проекте «Старшее поколение», и он строится на трех больших блоках. Активное долголетие – это здоровьесбережение, создание условий для занятий спортом, содействие досугу, общественной занятости, вовлечение в добровольческие и волонтерские движения. Второе – занятость предпенсионеров и пенсионеров, мы проведем аналитику рынка труда и сформируем обучение этих категорий граждан в форматах коротких и длительных курсов. Третье – система долговременного ухода. В этом году завершим строительство геронтологического центра на Гайве и продолжим работать со специалистами из Израиля. Также большое внимание будет уделено вопросам выявления пожилых людей, нуждающихся в помощи, и вопросам безопасности старшего поколения», - говорит Татьяна Абдуллина.

По словам вице-премьера, в краевом бюджете на ближайшую трехлетку запланированы необходимые объемы финансовых средств на выполнение поставленных задач по проекту «Старшее поколение», на меры социальной помощи и поддержки пожилых людей ежегодно предусмотрено порядка четырех млрд рублей.

Отчет об итогах реализации проекта в 2018 году на заседании представила председатель общественного совета, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева. По совместным планам приемной с краевыми министерствами для старшего поколения в разных районах Прикамья проводились круглые столы и семинары по реализации проекта и социальному сопровождению граждан пожилого возраста. Партпроект рассказывал о финансовой и личной безопасности, о новшествах в законодательстве по вопросам ЖКХ, о переходе на цифровое ТВ, о профилактике заболеваний, проводился скрининг врачами мобильных бригад центра здоровья и т.д. Также партпроект рекомендовал всем муниципалитетам единую программу компьютерных курсов для пожилых людей.

В прошлом году в Прикамье впервые был проведен мониторинг уровня и качества жизни людей «серебряного» возраста. Он включал в себя четыре направления – социально-демографическая ситуация в территории, трудовая занятость людей старшего поколения, досуг и наличие дополнительных социальных сервисов, инфраструктура учреждений, которые предоставляют услуги пожилым людям. Его результаты показали, что у людей старшего поколения есть запрос на медицинскую помощь врача-гериатра, на трудоустройство, на занятия спортом, на обучение социальному проектированию. Итоги мониторинга подробно проанализирует рабочая группа общественного совета.

На площадке приемной для граждан всех возрастов состоялись 22 вебинара на актуальные темы, количество их просмотров превысило 700 тыс.

«Это люди, которые получили важную информацию, и их может быть больше. Призываю все членов общественного совета подключиться к проведению вебинаров. Мы получаем большой отклик от жителей Прикамья, они не просто просматривают вебинары, но затем задают вопросы и онлайн получают ответы от наших спикеров. Обо всех мероприятиях проекта информация размещается на сайте приемной и в группах социальных сетей», - сказала Елена Савельева.

На заседании принято решение сформировать единый информационный план проекта «Старшее поколение» на 2019 год, до 1 февраля все члены общественного совета внесут свои предложения. Уже сейчас началась подготовка к проведению в Перми межрегионального форума, который планируется на март текущего года.