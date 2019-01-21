Налетчики с молотком приговорены к длительным срокам

16:37 | 23.01.2019

В Перми вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в разбойном нападении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Преступление произошло поздно вечером 7 июня прошлого года во дворе жилого дома по ул. Малкова. Около 23.00 потерпевший, работник сети автозаправок, возвращался после работы с крупной суммой денег. В машине возле подъезда его поджидали злоумышленники. Один из подозреваемых ударил мужчину молотком по голове и выхватил рюкзак, где было более 800 тысяч рублей. Затем налетчики скрылись на иномарке. Потерпевший получил серьезные травмы головы, но смог позвонить в полицию и сообщить приметы нападавших. После этого скорая доставила его в больницу.



Преступников искали лучшие сыщики Перми. Подозреваемых, мужчин 1986 и 1972 годов рождения, задержала полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подельники планировали нападение на предпринимателя долгое время. Один из них имеет судимость за бандитизм и разбой. Обоих на период следствия заключили под стражу.



Суд признал их виновными в разбое, совершенном организованной группой. Старший подельник получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, младший – 9 лет лишения свободы и такой же штраф.