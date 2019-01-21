Депутаты раскритиковали реализацию программы «Безопасный регион» в Прикамье

16:17 | 23.01.2019

На заседании комитета по бюджету Контрольно-счетная палата Пермского края представила доклад о результатах проверки использования бюджетных средств по государственной программе «Безопасный регион».



Проверка выявила нарушения в деятельности главного распорядителя средств – министерства территориальной безопасности. Система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае оказалась не развернута в полном объеме. В рамках создания территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска осуществлено микрофильмирование 59 376 листов, что составляет всего 7,8% от необходимого объема.



Поддержка добровольной пожарной охраны оказывалась министерством также не в полном объеме: только в форме финансовой поддержки – предоставление субсидий в 2017 и 2018 гг. на приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды в размере 1 000 тыс. руб., ежегодно. Хотя помимо этого законодательством предусмотрены такие формы, как имущественная, информационная, консультационная, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ДПО.



Аудиторы КСП выявили нецелевое использование приобретенного имущества. Три единицы транспорта было передано подведомственному предприятию «Гражданская безопасность», хотя правовых оснований для этого не было.



Главная претензия депутатов была связана с неосвоенным бюджетом. На 1 октября 2018 года освоено 1 036 516 тыс. рублей, что составляет 52,6% заложенных средств. За 2017 год было освоено 1 720 404 тыс. рублей (89,5% от всего объема). «Главный распорядитель в лице министерства явно не дорабатывает, и последние кадровые изменения подтверждают это. Полномочия по пожарной безопасности сложно распределяются между федеральными, региональными и местными ведомствами, важная роль координатора остается за регионом», - отметила после заседания председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.



Представитель министерства не стал оспаривать претензии, высказанные на заседании, однако отметил, что к концу года освоение бюджета достигло максимальной отметки, а контрактация составила 98%. Сейчас у министерства территориальной безопасности есть срок до 11 февраля, чтобы составить план устранения нарушений, предписанных региональной КСП. Комитет взял данный вопрос на контроль, пригласив на февральское заседание нового министра.