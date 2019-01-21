В Перми состоится горячая линия по правам многодетных семей

13:20 | 23.01.2019

Прямая телефонная линия по теме соблюдения прав многодетных семей пройдет в городском call-центре 25 января с 11:00 до 12:00.



На вопросы ответят помощники прокурора Перми, сотрудники городских департаментов земельных отношений и социальной политики. Звонки принимаются по телефону 2-059-059.