Жительница Прикамья арестована по подозрению в убийстве сожителя

14:37 | 20.01.2019

9 января в Кунгуре в квартире по ул. Ленина обнаружено тело хозяина, 49-летнего мужчины, с травмами криминального характера. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следственные действия показали, что телесные повреждения мужчине нанесла его 40-летняя сожительница. Партнеры выпивали и поссорились. В прошлом дама уже отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью этого же потерпевшего.



Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.