В Перми оборудуют три места для купаний в Крещение

13:26 | 14.01.2019

Крещение Господне отмечается 19 января. В этом году пермяки, желающие окунуться в прорубь, смогут сделать это в трех точках города, а также в Пермском районе.



В этом году, как и в прошлом, на территории города будут оборудованы три места для купания. Однако в связи с тем, что ведутся работы по очистке ложа Мотовилихинского пруда, решено оборудовать новое место для купелей в Ленинском районе Перми. Таким образом, совершить православный обряд можно будет в Свердловском районе – на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря), в Мотовилихинском районе – в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около храма Богоявления Господня) и в Ленинском районе – на городском пляже по адресу: улица Камская 2-я. Накануне будет проверена готовность всех купелей. Также все они будут освящены.



Купели в этих местах оснастят специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей будут дежурить спасатели Пермской городской службы спасения, народные дружинники и представители казачества.



Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в семи сельских поселениях. Так, например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в селе Гамово на Тиминском пруду за храмом в честь Преображения Господня. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянке перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в селе Кольцово на реке Сыре перед автомобильным мостом. Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмах и монастырях, которые занимаются организацией мест купаний на своих территориях.