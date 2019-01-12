В середине рабочей недели в Перми потеплеет

13:19 | 14.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 января, днем в Перми будет -9°C, ночью – около -13°C.



Завтра столбик термометра покажет -8°C, ночью – -9°C. В среду, 16 января, будет около -3°C и днем, и ночью. В четверг днем воздух прогреется до -2°C, ночью похолодает до -9°C. В пятницу будет -7°C днем и -8°C ночью, а в субботу вновь ожидается краткосрочное потепление.